02 июня 2022, 11:14
Общество

Электричество отключат на ночь в Тепличном

Электричество отключат на нескольких улицах в Петрозаводске, света не будет до самого утра

В Тепличном сегодня ночью будут отключать электричество.

Света не будет на четырех улицах: Тепличная, Огородная, Парниковая и Урожайная. Об отключении предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе.  

Электроснабжение отключат 2 июня в 23:00. Света не будет до 6 часов утра 3 июня. В этот период энергетики будут проводить плановые работы на сетях. (фото pexels.com, Pixabay)

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