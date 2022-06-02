Электричество отключат на ночь в Тепличном

В Тепличном сегодня ночью будут отключать электричество.

Света не будет на четырех улицах: Тепличная, Огородная, Парниковая и Урожайная. Об отключении предупредили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Электроснабжение отключат 2 июня в 23:00. Света не будет до 6 часов утра 3 июня. В этот период энергетики будут проводить плановые работы на сетях. (фото pexels.com, Pixabay)