29-летний самбист-строитель возглавил спортшколу в канун реконструкции

Текст: Георгий Чентемиров

Сын главы города Медвежьегорска Санан Искендеров стал директором Медвежьегорской спортивной школы имени Терентьева. Назначение вызвало большой скандал. Во-первых, хотя мэрия города не является учредителем учебного заведения, произошедшее наводит на мысль о конфликте интересов. Позволяет предположить, что руководитель Медгоры Саяд Искендеров как минимум мог повлиять на выбор именно этого кандидата. А во-вторых, много вопросов вызывает сама личность нового директора: Санану Искендерову 29 лет, он мастер спорта по самбо, имеет юридическое образование, педагогикой и государственным управлением ранее не занимался. Зато он много лет владел строительной компанией, а спортшколу ждет многомиллионная реконструкция.

Ходят слухи, что должность Искендерову досталась 1 февраля, как раз в день его рождения. «Петрозаводск говорит» связался с прежним директором спортшколы Павлом Оглуздиным, чтобы тот прокомментировал произошедшее. Уволенный руководитель был скуп на эмоции. Оглуздин объяснил, что у него закончился трехлетний контракт, который с ним просто не стали продлевать. Внятных причин отказа от его услуг бывший руководитель не назвал.

– Сказали: тут не дорабатываешь, что-то… Не очень сильный директор. Ошибки не совершает тот, кто не работает, у любого руководителя есть ошибки в работе. Добровольно мы согласились, что прекращаем контракт,

– сказал Павел Оглуздин.

Руководитель администрации района Максим Антипов заявил «ПТЗ говорит», что Оглуздин написал заявление об уходе по личному желанию, поскольку допустил серьезные финансовые нарушения. Теме не менее, добровольность ухода старого директора не снизила накал страстей вокруг назначения нового. И тому имеются причины.

Существуют определенные требования к руководителям учреждений, установленные едиными квалификационными справочниками. Так, для директора физкультурно-спортивной организации обязательны «высшее профессиональное образование в области физической культуры и спорта или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области физической культуры и спорта, а также стаж работы в должностях специалистов физкультурно-спортивных организаций не менее 3 лет». По последнему пункту у Санана Искендерова явный пробел. По данным Seldon, он всю жизнь занимался бизнесом. Так, он уже в 2012 году (то есть в 21 год!) стал владельцем строительной фирмы, о которой мы расскажем чуть позже, а сейчас официально числится индивидуальным предпринимателем, тоже специализирующимся на строительстве.

Решение назначить Санана Искендерова принимал глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов. Он, кстати, тоже самбист и, как Искендеров, воспитанник легендарного тренера Ильи Шегельмана. Антипов дал развернутый комментарий порталу «Петрозаводск говорит», в котором заявил, что молодой предприниматель возглавил спортшколу абсолютно законно.

– В профессиональном стандарте написано, что обязательно высшее образование и работа на руководящей должности три года, – сказал Антипов (Это не так – см. выше. – Авт.). – Эти все условия мы выдержали. У меня же целый штат сотрудников, целый юридический отдел, я не буду подставлять себя.

Что касается конфликта интересов, руководитель администрации района отдельно подчеркнул, что мэр Медгоры был категорически против назначения своего сына, потому что предвидел скандал. Однако на этом решении настоял сам Максим Антипов.

Чиновник напомнил, что, кроме лыжных видов спорта, в школе имеется еще несколько направлений, в том числе боевые искусства. Санан Искендеров был депутатом городского совета и депутатом молодежного парламента Карелии, его кандидатуру поддержали в министерстве спорта. При этом школу ждет расширение материально-технической базы.

– Нужен человек, которые разбирается и в юриспруденции, и в экономике. А спортсменам главное условия создать, – сказал Максим Антипов. Он также отметил, что контракт Искендерова рассчитан на один год, и если он не справится, его можно будет сменить другим руководителем.

Расширение материально-технической базы – это, конечно, хорошо. Дело в том, что на горизонте виднеется проект реконструкции горнолыжных трасс спортивной школы. Уже готова проектно-сметная документация, которая сейчас проходит государственную экспертизу. По словам Павла Оглуздина, стоимость работ составит 160 миллионов рублей, и это только первый этап. Максим Антипов назвал еще большую сумму – 180 миллионов. Правда, источники финансирования еще не определены, но ПСД, согласно сайту госзакупок, готовилась в рамках государственной программы Республики Карелия «Развитие физической культуры и спорта».

А теперь напомним, что сам Санан Иксендеров много лет занимался строительством. Его фирма «Карелстройресурс» уже оказалась замешана в скандале вокруг реконструкции водозабора. Сейчас компания находится в стадии ликвидации. Однако сам факт присутствия в строительном бизнесе не ликвидируешь.

Жители Медвежьегорска горячо спорят, погубит или не погубит новый директор их спортшколу. Кто-то говорит, что самбист не должен руководить учреждением, главный профиль которого – лыжи. Кто-то считает, что опыт работы в бизнесе и наличие спортивных достижений – достаточный бэкграунд для того, чтобы возглавить спортивную организацию. Местный депутат Анатолий Зверев написал в социальных сетях, что уже направил в прокуратуру заявление по поводу случившегося. Глава администрации района Максим Антипов в разговоре с журналистом «ПТЗ говорит» подчеркнул, что ни заявлений, ни проверок не боится. // Фото: Google