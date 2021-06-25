2,6 миллиона потратят на шлагбаум и парковку на ключевском карьере

Чиновники мэрии и петрозаводчане накануне вечером обсудили развитие карьера на Ключевой в столице Карелии. По программе комфортной городской среды на благоустройство объекта выделено 2,6 миллиона рублей.

Сити-менеджер написал в соцсети, что после долгих обсуждений было решено на эти деньги установить шлагбаум, запрещающий въезд на «утюг», и благоустроить парковку.

«Это позволит не допускать транспорт в водоохранную зону и обезопасить отдыхающих у воды от автомобилей. Будем также рассматривать возможность устройства лестницы для спуска с парковки к воде»,

- написал Владимир Любарский.

Мэр поручил комитету ЖКХ проконсультироваться с ландшафтными дизайнерами, геологами, биологами и проектировщиками для оценки фронта работ.

Ранее градоначальник сообщал о том, что для обсуждения стратегии развития карьера создают рабочую группу. Чтобы в нее войти, нужно направить заявку на электронную почту kseniya.ivanova@petrozavodsk-mo.ru. (фото Антонина Кябелева, «Петрозаводск говорит»)