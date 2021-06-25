Опасные отходы обнаружены на контейнерной площадке в Петрозаводске

Отслужившие ртутьсодержащие лампы были обнаружены 23 июня на контейнерной площадке на улице Ленина, 5, в Петрозаводске. Это грубое нарушение норм законодательства в сфере обращения с отходами, сообщили в регоператоре «Автоспецтранс». Там предположили, что выбросить лампы могли сотрудники одной из организаций, чей офис неподалеку. Регоператор готовит обращения в надзорные органы, мэрию и Минприроды Карелии.

Ртутные, ртутно-кварцевые и люминесцентные лампы отнесены к первому классу опасности. Их нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры и размещать на полигонах ТКО, но следует собирать, транспортировать и обезвреживать отдельно.

С 1 января действуют новые правила обращения с отходами производства и потребления осветительных устройств и ртутьсодержащих ламп. Управляющие организации, ТСЖ, жилищно-строительные кооперативы должны организовать места для сбора и накопления ртутьсодержащих ламп. Если такой возможности нет, то оборудовать место должны органы местного самоуправления. Если на месте сбора и накопления ламп произойдет утечка ртути, нести ответственность, обезвреживать и очищать территорию или помещение будет управляющая компания, ТСЖ или ЖСК. (фото источника)