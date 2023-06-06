06 июня 2023, 15:19
26-летний «вагнеровец» из Карелии погиб в ходе СВО
С погибшим Дмитрием Агеенко простились 6 июня в поселке Лендеры
Боец из поселка Лендеры Муезерского района героически погиб в ходе специальной военной операции.
Дмитрий Андреевич Агеенко в феврале 2023 года ушел добровольцем в составе ЧВК «Вагнер». 6 мая ему исполнилось 26 лет. Молодой человек погиб 19 мая. По словам главы администрации Муезерского района Александра Пашука, боец закрыл собой друга, у которого двое маленьких детей.
Дмитрий Агеенко родился и вырос в Лендерах, окончил школу, работал слесарем в Лендерском ЛПХ.
С погибшим бойцом простились в родном поселке 6 июня. // фото на главной unsplash.com