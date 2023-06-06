26-летний «вагнеровец» из Карелии погиб в ходе СВО

Боец из поселка Лендеры Муезерского района героически погиб в ходе специальной военной операции.

Дмитрий Андреевич Агеенко в феврале 2023 года ушел добровольцем в составе ЧВК «Вагнер». 6 мая ему исполнилось 26 лет. Молодой человек погиб 19 мая. По словам главы администрации Муезерского района Александра Пашука, боец закрыл собой друга, у которого двое маленьких детей.

Дмитрий Агеенко родился и вырос в Лендерах, окончил школу, работал слесарем в Лендерском ЛПХ.

С погибшим бойцом простились в родном поселке 6 июня. // фото на главной unsplash.com