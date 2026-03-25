25 марта 2026, 06:30
25 марта синоптики обещали дождь в Карелии
В среду в большинстве районов Карелии ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега, а днём - дождя
Сегодня, 25 марта, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, вечером слабый дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный, днём порывистый. Температура воздуха днём +7,+9°С. Атмосферное давление будет понижаться.
В Карелии будет облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшие, на севере местами умеренные осадки в виде мокрого снега, днём дождя. Утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха днём +5,+10°С.
По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале днем +5°С.
В Кеми днем +7°С.
В Кондопоге днем +8°С.
В Медвежьегорске днем +6°С.
В Олонце днем +9°С.
В Пудоже днем +9°С.
В Сегеже днем +6°С.
В Сортавале днем +7°С.
В Суоярви днем +7°С.