10 марта: главные видео, фото и новости дня

— Временно приостановлена продажа билетов на поезда Петрозаводск-Москва. РЖД в мае изменит расписание рейсов в российскую столицу из Карелии.

— Карельский орнитолог прокомментировал смерть птиц в Петрозаводске. Андрей Толстогузов не исключает версию о том, что птицы гибнут из-за прозрачности рекламных щитов.

— Петрозаводчанка лишилась нового автомобиля. Принадлежащее жительнице карельской столицы транспортное средство сгорело в праздничную ночь в Медвежьегорском районе.

— Главу Пряжинского района подловили на мошенничестве. По версии следствия, Галина Иванова подделала табель о якобы имевших место командировках и в результате незаконно получила более 30 тысяч рублей.

— Тело мужчины обнаружили на кладбище в Петрозаводске 8 марта. Следователи организовали проверку по факту произошедшего на Зарецком кладбище.

— Арктическое похолодание надвигается на Карелию. Синоптики рассказали о погоде в республике на ближайшую неделю с 11 по 15 марта.

— Женщина насмерть разбилась на снегоходе в Карелии. Жительница Санкт-Петербурга умерла до приезда медиков, врезавшись в дерево в Олонецком районе.