Звонок о минировании поступил в детский сад на севере Карелии

Взрывные устройства искали сегодня в одном из дошкольных учреждений и ряде организаций в Костомукше. Об анонимных звонках, поступивших в городские учреждения около полудня с предупреждением о заложенных взрывных устройствах, рассказал глава Костомукши Сергей Новгородов.

Людей эвакуировали. Учреждения проверили. Информация о бомбах не подтвердилась. Люди смогли вернуться обратно.

«В рамках проведения первичных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел и персоналом организаций была своевременно проведена эвакуация. Информация о наличии взрывных устройств не подтвердилась. По окончании проверки эвакуированные были возвращены в учреждения», - написал чиновник в своем аккаунте. (фото сообщество «Костомукшский городской округ»)