Молния стала причиной лесного пожара в Кондопожском районе

Леса горели в прошедшие выходные в Лахденпохском, Кемском, Кондопожском и Беломорском районах. Общая площадь четырех лесных пожаров составила 1,96 га, сообщили в региональном Минприроды.

В трех случаях пожары спровоцировал человек, один пожар в Кондопожском районе, в 13 километрах от поселка Нелгомозера, случился из-за грозы. Причиной пожара стала молния, ударившая в дерево. Десантники-пожарные ликвидировали пожары в первые сутки.



В Минприроды Карелии сообщили, что с 10 июля режим ограничения пребывания граждан в лесах отменен. Но в республике действует режим повышенной готовности и особый противопожарный режим. Разводить костры запрещено.

С начала пожароопасного сезона в Карелии произошло 48 лесных пожаров на площади 102,3 га. Годом ранее на эту дату было зафиксировано 127 лесных пожаров на площади 923,2 га. (фото скриншот видео)