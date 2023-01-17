«Золотую шайбу» получила петрозаводская команда

Сегодня, 17 января, в Кондопоге завершился региональный этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» среди команд, возраст участков которых 10-11 лет.

В министерстве образования и спорта республики сообщили, что уверенную победу в турнире одержала петрозаводская команда «Кристалл», выиграв все три матча подряд и обеспечив себе участие во Всероссийском этапе.

Костомукшские «Рыси» и надвоицкий «Карал» завоевали серебро и бронзу соответственно. // Фото: vk.com/minsportkarelia.