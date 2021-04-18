Знаменитая российская спортсменка пожаловалась на низкие пенсии

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях и бывший депутат Госдумы Светлана Хоркина пожаловалась на маленькие пенсии в России. Но олимпийским чемпионами помогает выжить ежемесячная стипендия от государства.

В интервью «Собеседнику» 42-летняя знаменитая гимнастка подчеркнула, что в некоторых случаях спортсменам, вышедшим на пенсию, не хватает денег даже на еду. Но титулованных спортсменов государство поддерживает финансово.

«Эта выплата очень помогает, особенно тем олимпийским чемпионам, которые стали для нас героями много лет назад, а сейчас на пенсии. У нас сегодня пенсии очень интересные, порой и на еду не хватает»,

- сказала гимнастка.

Год назад другая олимпийская чемпионка, советская фигуристка в спортивных танцах на льду, Наталья Бестемьянова жаловалась, что ей не хватает пенсии в 90 тысяч рублей, пишет «Лента.ру». (фото championat.com)