Публикуем конкурсные работы петрозаводчан, обожающих своих питомцев

В марте портал «Петрозаводск говорит» объявил новый конкурс «Я и любимец». На конкурс принимаются фотоснимки, на которых запечатлены домашние любимцы вместе с хозяином. Это могут быть не только кошки и собаки, но и любые другие животные, которые живут у вас дома. Питомцев на фото может быть больше, чем один, а хозяин должен присутствовать обязательно.

Еще одно важное условие – фотография должна вызывать улыбку. Не присылайте постановочные снимки, придумайте что-то интересное, веселое, прикольное.

Фото победителя будет опубликовано в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Победитель приз – фотосессию с фотографом Еленой Аляхнович.

Голосование будет открыто 23 апреля и продлится до 30 апреля. Напомним, что пятерка финалистов определяется читательским голосованием, а победителя из числа лидеров выбирает редакция.

Присылайте ваши фотографии на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (и только по этому адресу!) с пометкой «Я и любимец». Необходимо, чтобы снимки были хорошего качества.

В письме укажите свои имя и фамилию, кличку питомца, а также расскажите что-то интересное о своем любимце. Участники должны состоять в нашей группе в сети «ВКонтакте».

Знакомьтесь:

1. Светлана Гришина и кот Кеша: «Кеша очень красивый кот и с характером. К слову, фотографироваться не любит вообще. Поэтому подобные фото – редкость».

2. Виталий Герасимов и кошечка породы «домашняя любимая» Мушка:

«Любит семечки, кефир, очень разговорчивая и воспитанная кошечка».

3. Римма Дубоделова и собака породы чихуахуа Лина: «Она член нашей семьи, мы полюбили ее с первого взгляда. Наша собачка очень любит мороженое, и мы всегда едим с ней одну порцию на двоих. Лина умеет ходить на задних лапках, смотреть на себя в зеркало и лаять – это очень смешно и мило».

4. Гордей Рязанов и питомец хотошо Зара. «Щенка привезли совсем недавно, ей 1,5 месяца, сыну 1,5 года. Теперь гуляют вместе, то мир, то война, но какие искренние эмоции», – написала мама Гордея Анастасия.

5. Валентин Федоров и такса Гермес: «Он частенько ворует предметы личного пользования: носки, нижнее белье… Он у нас домашний и далек от своего охотничьего предназначения, но, видимо, природу не обманешь, поэтому всю добычу он благополучно прячет в «НОРУ», которая у него находится в углу углового кухонного дивана. Там можно и попытаться избежать возмездия. На фото моя попытка отобрать добычу, но таксы так просто не сдаются!».

6. Анна Полякова и кот Тиша: «Уже как 5 лет вместе, кот любит с Анной спать. Аня носит Тишу на плечах».

7. Валерия Леонтьева и ее питомец шиншилла Деби: «Вот так мы ласкаемся с моей любимой Дебочкой».

8. Сергей Анишин и домашний любимец кот Коржик.

9. Ольга Анишина и кот Гена.

10. Даша и кот Барсик. «В 2013 году мы взяли грязного и больного котенка из приюта. За 6 лет он превратился в красивого и ласкового кота, любимца всей семьи», – написала мама Даши Вера Вагина:

Самый лучший котик в мире, он живет у нас в квартире.

Мы зовем его Барсюшка, у него большое брюшко.

Он сидит у нас в коляске, ест он рыбу, молоко, не ходит далеко.

11. Анастасия Шабан и улитка Муля. «Настя любит ее кормить, мыть, даже целует. С нами она живет уже около двух лет. А появилась у нас потому, что Настя постоянно собирала улиток на прогулке, поэтому пришлось завести домашнюю», – рассказала мама Светлана.

12. Алексей и Кора: «Кора – третий «ребенок» в семье. Составит компанию в любом деле, в том числе поддержит традицию семейного чаепития за столом. Дарит любовь всем: от птичек до человека. Самый преданный и любвеобильный хвостик».

13. Людмила и Амур: «Уставшие, но счастливые».

14. Зоя и кот Кузя. «На фото наша дочь. Растем вместе с котом. Все время вместе», – написала мама Елена Ортюхова.

15. Ксения с любимицей Мусей. «Дочка всегда жизнерадостна, а кошка –серьезная дама. Дочка очень любит свою подопечную, гуляет с ней каждый день на поводке, играет. А кошка – отличная мышеловка. На даче всех мышек изловила, так теперь с соседних огородов носит. Дома везде за дочкой по пятам ходит, и уроки вместе делают», – написала мама Клавдия Здрецова.

16. Вероника и Лео: «Он появился у нас в семье совсем недавно, но о котенке я мечтала очень давно. Он очень озорной, и в нашей семье настоящий любимец».

17. Валентина Ковалева и Тимоша: «Когда дома маленький ребенок, к вечеру все уже без сил. Кто-то от домашних дел, а кто-то устает прятаться».

18. Полина и Мурка. «Кошка Мурка – полноценный член нашей семьи. Ну а Полину она, наверное, считает своей старшей сестрой. Еще мы ее называем Полинин хвостик. Всюду следует за своей хозяйкой, будь то дома или на улице. По деревне они так и гуляют. Идет Полина – рядом бежит Мурка».

19. Ксения Савина и крыска Бусинка: «Буся очень умная и энергичная крыса, правда, она бегает по мне, как по мебели, в поиске лакомства».

20. Артем и пес Бонни. «У нашего любимца была очень трудная жизнь. Мы его третьи, а может, даже четвертые хозяева. От него все отказывались, потому что он аллергик. Раньше он был агрессивный, соседи его побаивались. Сейчас все хорошо, привели его здоровье и психику в норму, теперь он любимец наших друзей и гостей!», – рассказала мама Артема, Мария Артукова из Кондопоги.

21. Оля, ее друг Андрюша и кот Вася. «Вася никогда никого не укусил и не поцарапал – очень миролюбивый рыжий парень. А если его настигал сон, то ничто не могло помешать этому», – написала мама Оли и автор фото Наталья Бахарева.

22. Ксения и Бэлла. «Бэллочка – французский бульдог, очень умная собака. Иногда вредная, но самая любимая. Любит играть с камнями. Бэллочка спит с нами на подушке. Хоть она и небольшая ростом, но может постоять за себя».

23. Алена, муж и цвергпинчер Марти.

24. Сергей Симонов и Сара. «На фото мой молодой человек Сергей с моей кошкой Сарой. Летом Саре будет 14 лет. Она очень любит пакостить, но мы ее все равно любим. Еще Сара очень сильно любит тепло и постоянно находится либо у батареи, либо у окна (если там есть солнце)», – написала девушка Сергея, Катя.

Главное фото: www.vash-ng.ru