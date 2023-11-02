Знакомьтесь с первыми участниками конкурса «Веселая компания»

Ноябрь едва успел начаться, а жители Карелии уже прислали потрясающие фотографии на конкурс «Веселая компания», который проводит портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама». Напоминаем, что уже в конце ноября мы выберем первого победителя. Ему достанется сертификат на 3000 рублей в клуб виртуальной реальности «First VR Arena», расположенный в ТРК «Лотос-PLAZA». Представляем первых участников конкурса.

Знакомьтесь:

Ирина Погребовская: «Наша компания «Партизанский отряд». Проживаем в селе Вешкелица. Активно проводим время, празднуем дни рождения, собираем девичники. Организуем весёлые праздники и стараемся привлекать к участию всех жителей и гостей села. На фото веселимся на Масленицу. Слева направо: Алена Мацко, Светлана Агафонова, Марина Боровкова, Ирина Погребовская, Валентина Попова».







Наталья Маченене: «Наша весёлая компания — это кормящие и неспящие мамы Петрозаводска. Мы любим собираться по любым поводам — лишь бы не сидеть дома и разнообразить свои декретные будни! Мы танцуем, играем, поём, снимаем весёлые ролики. В нашем чате поддержки более 300 активных и жизнерадостных мам!»

Виктория Макарова: «У меня с моим сыночком Лёшей есть друзья — Катя и Соня. Всем бы таких друзей — они с нами и в огонь, и в воду! Дружим уже долгое время. Всегда ищем места и интересные мероприятия, куда можно сходить и повеселиться!»

Ольга Ермошкевич: «Это наша компания, мы все работаем в поликлинике МСЧ МВД медсёстрами. В ковидные времена очень тяжело было работать. Вот так мы в свободное время получали позитив!»

Марина Мельянцева: «В начале октября мы с мужем отмечали двадцатую годовщину свадьбы (в народе её называют «фарфоровая») в ресторане «Жемчужина». На празднике присутствовали только те из друзей , которые не были на нашей свадьбе 20 лет назад (за исключением свидетельницы и ещё одной подруги). Эти друзья у нас появились в течение последних 20 лет, чему мы очень рады. Всех любим и ценим. Не всегда получается собрать всех вместе, а здесь появился повод».

Анна Ковалева: «Хочу рассказать про нашу весёлую компанию! Мы с друзьями любим собираться, веселиться, общаться, танцевать, играть в настолки. В этот раз мы решили организовать тематическую вечеринку в стиле 90-х/00-х годов. Это был супер вечер, зажгли по полной!»







Ольга Лутковская: «На снимке мы с мужем Александром провожаем сына в первый класс. Мы любим семейный отдых на природе, рыбалку, охоту!»

Если вы тоже хотите принять участие в конкурсе, присылайте фотографии вашего совместного досуга с друзьями, коллегами или родственниками и выигрывайте замечательные призы!

Условия участия

• К участию в конкурсе приглашаются жители Карелии старше 18 лет.

• На фото может быть изображен любой досуг компании от трех и более человек (чаепития в офисе, совместные фотосессии, походы, настольные игры и т. д.), кроме распития алкогольных напитков.

• Напишите несколько слов о том, что изображено на фото и расскажите, как вам больше всего нравится проводить время с вашей компанией.

• Отправляйте снимки на почту ptzgovorit.interesno@yandex.ru (только по этому адресу!) с пометкой «Веселая компания». Не забудьте указать свою фамилию, имя и рассказать, кто запечатлен на фото. От каждого участника принимается не более одного снимка в месяц.

• Участники конкурса должны состоять в группе ВКонтакте «Петрозаводск говорит».

Победителя выбираем каждый месяц. Пятерка лидеров будет определяться читательским голосованием, а лучший кадр выберет редакция. Победители получат сертификаты на 3000 рублей в клуб виртуальной реальности «First VR Arena», которые можно использовать для оплаты аренды площадки на компанию (будни — 6000 руб., выходные — 8000 руб.).

Первого победителя назовем в конце ноября. Место вручения сертификатов — «First VR Arena» в ТРК «Лотос PLAZA» (тел. +7 (8142) 26-26-76).

Самые интересные снимки будут опубликованы в еженедельной республиканской газете «ТВР-Панорама». Конкурс продлится до 31 января 2024 года. Подробности по тел. 53-13-13. // Фото: piqsels.com