Вот компания какая!

Золотая осень подходит к концу, впереди — долгая зима, но это не повод для уныния! Специально для тех, кто в любое время года не привык скучать, портал «Петрозаводск говорит» и газета «ТВР-Панорама» придумали новый конкурс «Веселая компания»!

Если у вас есть друзья и коллеги, которые всегда готовы собраться дружной компанией и придумать что-то интересное, присылайте фотографии вашего совместного досуга и выигрывайте отличные призы — сертификаты на 3000 рублей в клуб виртуальной реальности «First VR Arena», расположенный в ТРК «Лотос-PLAZA».

Условия конкурса – здесь.