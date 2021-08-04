04 августа 2021, 20:03
Змея напугала прохожих в центре Петрозаводска
Пользователи соцсети предположили, что горожанин повтсречал гадюку
Петрозаводчане повстречали змею на пешеходной дорожке вблизи Лососинки в центре столицы Карелии. Пользователи паблика «Живой Петрозаводск», где опубликован снимок, предположили, что это гадюка.
«Сегодня видел такую змею на пешеходной дорожке под мостом через Лососинку на ул.Антикайнена... между 14 и 15 часами»,
- написал горожанин. По словам автора фото, змея переползла через дорожку и двинулась в сторону реки.
Накануне вечером ИА «Республика» сообщало о гадюке на «Зеленой тропе» на набережной Ла-Рошель.