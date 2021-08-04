04 августа 2021, 20:03
Соцсети

Змея напугала прохожих в центре Петрозаводска

Пользователи соцсети предположили, что горожанин повтсречал гадюку

Петрозаводчане повстречали змею на пешеходной дорожке вблизи Лососинки в центре столицы Карелии. Пользователи паблика «Живой Петрозаводск», где опубликован снимок, предположили, что это гадюка.

«Сегодня видел такую змею на пешеходной дорожке под мостом через Лососинку на ул.Антикайнена... между 14 и 15 часами»,

- написал горожанин. По словам автора фото, змея переползла через дорожку и двинулась в сторону реки.

Накануне вечером ИА «Республика» сообщало о гадюке на «Зеленой тропе» на набережной Ла-Рошель.

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Метки: 
Лососинка
новости петрозаводска
змея
Соцсеть
гадюка