Змея напугала прохожих в центре Петрозаводска

Петрозаводчане повстречали змею на пешеходной дорожке вблизи Лососинки в центре столицы Карелии. Пользователи паблика «Живой Петрозаводск», где опубликован снимок, предположили, что это гадюка.

«Сегодня видел такую змею на пешеходной дорожке под мостом через Лососинку на ул.Антикайнена... между 14 и 15 часами»,

- написал горожанин. По словам автора фото, змея переползла через дорожку и двинулась в сторону реки.

Накануне вечером ИА «Республика» сообщало о гадюке на «Зеленой тропе» на набережной Ла-Рошель.