Злоумышленники подожгли деревянное строение в Петрозаводске

Вечером 26 июня в 21 час 37 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре. Возле дома на улице Прибрежной вспыхнула деревянная хозяйственная постройка.

На место происшествия по тревоге выехали пожарные из поселка Соломенное и один расчет из пожарно-спасательной части №4 по охране Петрозаводска.

Когда первые пожарные прибыли к месту вызова, спасти постройку было уже невозможно. В этой ситуации главной задачей было не допустить распространения огня дальше. И с этой задачей спасатели справились.

По предварительным данным специалистов, пожар в деревянном строении произошел из-за умышленного поджога.

Сейчас по данному происшествию проверку проводят также сотрудники правоохранительных органов. // фото: pxhere.com