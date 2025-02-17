17 февраля 2025, 06:30
Погода

Зима сегодня покажет себя во всей красе

Прогноз погоды на 17 февраля

По данным карельского гидрометцентра, сегодня по республике будет облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем -9, -14°С.

В Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем -11, -13°С.  Атмосферное давление будет слабо расти.

 

Обсудить
Метки: 
Карелия
Петрозаводск
погода 17 февраля 2025