17 февраля 2025, 06:30
Зима сегодня покажет себя во всей красе
Прогноз погоды на 17 февраля
По данным карельского гидрометцентра, сегодня по республике будет облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем -9, -14°С.
В Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем -11, -13°С. Атмосферное давление будет слабо расти.