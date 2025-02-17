Зима сегодня покажет себя во всей красе

По данным карельского гидрометцентра, сегодня по республике будет облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем -9, -14°С.

В Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем -11, -13°С. Атмосферное давление будет слабо расти.