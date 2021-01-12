Жуткое ДТП произошло сегодня на трассе «Сортавала» в Карелии

Сегодня днем, в районе поселка Реускула, который располагается между городами Сортавала и Лахденпохья произошло серьезное ДТП, сообщает паблик «ЛахденпохьЯ - навсегда!»



Тяжелый грузовик выехал с трассы пробив ограждение и опрокинулся. Судя по фото – это лесовоз с манипулятором, «фишкой».

Как следствие, между поселком Реускула и Сортавалой, в районе Рауталахти, федеральная трасса А-121 «Сортавала» в сервисе Яндекс.Пробки окрашена в желтый и красный цвета. Желтые участки встречаются и в сторону Лахденпохьи.

Фото из паблика «ЛахденпохьЯ - навсегда!»