Журналисты достали поименный список голосования по людоедскому закону

Внесенный в ЗС законопроект, усложняющий получение звания «Ветеран труда Республики Карелия», вызывает сегодня множество возмущенных откликов. Однако у каждой беды есть, как говорится, имя и фамилия.

Портал «Карелия.Ньюс» выяснил фамилии всех депутатов, поддержавших законопроект. Смотрите, кто и как голосовал. Также стало известно, что ответил глава Карелии. И могут ли, вообще, принять закон.