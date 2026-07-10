ЖК «Карельский»: отделка под ключ всего за 100 000 рублей

Уникальное предложение от Nova действует при приобретении квартиры до 31 марта за наличный расчет

Невероятная новость от строительной компании NOVA для тех, кто приобретает квартиру в жилом комплексе «Карельский»: на ограниченное количество квартир в доме под строительным номером 2 доступна отделка под ключ всего за 100 000 рублей!

Это отличное предложение для тех, кто хочет сразу после получения ключей наслаждаться комфортом и уютом своего нового жилья, а не заниматься ремонтом.

Передача ключей уже летом этого года. Не упустите шанс стать владельцем современной квартиры с качественной отделкой в одном из лучших жилых комплексов города!

Узнать подробности акции можно в отделе продаж по адресу: пр. Комсомольский, 29 и по телефону: 8 (8142) 59-47-47.

Застройщик: специализированный Застройщик «НОВА-ТРЕЙД» (ООО «СЗ НОВА-ТРЕЙД» . Многоквартирный жилой дом №2 (по ГП) со встроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенным паркингом по ул. Лермонтова в г. Петрозаводск. Проектная декларация размещена в Единой информационной системе жилищного строительства на сайте наш.дом.рф. Срок сдачи дома: II кв. 2025. Условия Акции: при заключении договоров участия в долевом строительстве на квартиры в жилом доме «Карельский-2» площадью 31,5 и 32,5 кв.м., расположенные на 2,3,6 этажах, Участник Акции получает возможность заказать отделку квартиры под ключ за 100 000 (сто тысяч) рублей. Акция действует только при 100% полной наличной оплате. Количество квартир ограничено. Предложение не является публичной офертой. Акция не является лотереей либо иной игрой, основанной на риске. Участие в Акции не является обязательным. Общий срок проведения Акции: с 1 по 31 марта 2025 года, либо до полной реализации квартир, участвующих в Акции, либо до момента досрочного прекращения Акции по решению Организатора. Организатор оставляет за собой право изменять сроки проведения Акции. Информацию об условиях Акции можно получить по телефону: 8 (8142) 59-47-47 или в отделе продаж по адресу: г. Петрозаводск, пр. Комсомольский, 29.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

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