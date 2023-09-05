Животных в Карелии проверяют на опасное заболевание

Исследования сельскохозяйственных животных на ящур в Карелии. Их проводит Республиканский центр ветеринарии и консультирования, сообщили в минсельхозе РК.

Лабораторные исследования нужны, чтобы подтвердить статус по ящуру «благополучный без вакцинации», объяснили в ведомстве.

- Это, в свою очередь, обеспечит условия для развития животноводства, то есть расширения торгово-экономических связей, увеличения рынка сбыта сельхозпродукции и возможности вывоза и ввоза животных, в том числе племенных,

- сказано в сообщении.

Ящур - это опасная вирусная болезнь животных. Человек тоже может заразиться. // фото: Leuchtturm81/ pixabay.com