Жителю Карелии пришлось трудоустроиться, чтобы не попасть под статью

Больше 400 тысяч рублей долга перед своим ребенком накопил житель Карелии. Мужчина не платил алименты и не устраивался на работу официально. Но судебные приставы вынудили его изменить ситуацию, сообщили в УФССП по республике.

Должника много раз привлекали к административной ответственности в виде обязательных работ. Однако он трудился неофициально, платил ребенку время от времени и лишь незначительные суммы.

Судебный пристав-исполнитель написал рапорт, в котором указал на признаки состава преступления в его действиях. Должника приговорили к 6 месяцам исправительных работ условно.

Но правильные выводы он сразу не сделал. Пришлось выносить постановление об административном правонарушении.

Чтобы в дальнейшем избежать уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, должник отбыл назначенное ему административное наказание и официально трудоустроился. Теперь алименты будут регулярно вычитать из его зарплаты. // Фото: rualimenty