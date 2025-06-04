Жителю Карелии грозит четыре года колонии из-за бутылки водки

В полицию Костомукши обратились работники сетевого магазина. Они рассказали, что некий мужчина открыто украл товар и убежал, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Участковый нашел 31-летнего подозреваемого. Выяснилось, что он пришел в магазин, взял с прилавка бутылку водки стоимостью 1200 рублей и пошел к выходу. Там его остановила продавщица, но горожанин скрылся.

В отношении злодея возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Ему грозит до четырех лет лишения свободы. © «Петрозаводск говорит»