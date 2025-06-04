04 июня 2025, 13:18
Три крупных района Петрозаводска остались без света
Энергетики пытаются вернуть электричество в дома жителей карельской столицы
Фото: unsplash.com / Ant Rozetsky
Сегодня в 12:30 в Петрозаводске без электричества остались районы Зарека, Голиковка и Ключевая. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.
По данным ЕДДС, причиной отключения стало повреждение на централизованных сетях. Энергетики пытаются справиться с аварией.
Кроме того, в 12:30 произошла остановка водонасосной станции на Ключевой. Также ведутся восстановительные работы. © «Петрозаводск говорит»