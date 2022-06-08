Жителям Кеми и двух поселков перестали подвозить воду

Подвоз воды в Кемь, Рабочеостровск и Баб-Губу приостановили. Как сообщает администрация Кемского района, причиной стала проблема с водовозными машинами.

Та, которая принадлежит МУП «КЭСНА», неисправна. Другая водовозная машина тоже не работает, так как к ней нет запасных частей.

Воду не будут доставлять до 12 июня, за это время должны доставить запасные части для машины. // Фото: www.pexels.com