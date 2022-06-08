Объекты эпохи Петра I воссоздадут в Петрозаводске

Новый «старый» ансамбль появится в Петрозаводске. Краеведы и историки давно предлагают восстановить боевую фортецию, путевой дворец Петра Великого, церковь Петра и Павла. Теперь идею поддержали в «Газпроме», сообщил губернатор Артур Парфенчиков.

Он встретился в Москве с председателем правления корпорации Алексеем Миллером и заручился его поддержкой. В среду, 8 июня, проект реконструкции обсудили с руководителем департамента «Газпрома» Сергеем Куприяновым, приехавшим в Петрозаводск.

Запанировали воссоздать реплику дворца в натуральную величину, сохранив исторические фасады, восстановив часть земляной насыпи крепости и сохранив естественный ландшафт.