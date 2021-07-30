30 июля 2021, 10:05
Жителям Карелии расскажут о перерасчете пенсий
Пенсионный фонд организует горячую линию для работающих пенсионеров
3 августа Отделение Пенсионного фонда России по РК проведет очередную горячую линию для жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Мероприятие будет посвящено вопросам перерасчета пенсий работающим пенсионерам в августе 2021 года, уточнили в ПФР.
Все желающие могут звонить 3 августа с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске 8 (8142) 79 - 55 - 00. Фото pixabay.com/Frantisek_Krejci