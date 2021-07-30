Жителям Карелии расскажут о перерасчете пенсий

3 августа Отделение Пенсионного фонда России по РК проведет очередную горячую линию для жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие будет посвящено вопросам перерасчета пенсий работающим пенсионерам в августе 2021 года, уточнили в ПФР.

Все желающие могут звонить 3 августа с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске 8 (8142) 79 - 55 - 00. Фото pixabay.com/Frantisek_Krejci