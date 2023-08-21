Жителям Карелии расскажут о перерасчете пенсии

Во вторник, 22 августа, карельское отделение Социального фонда России проведет горячую линию для жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Темой мероприятия станет беззаявительный перерасчет пенсий людям, работавшим в 2022 году. Перерасчет производится пенсионерам, за которых в прошлом году уплачивались страховые взносы.

Все желающие могут звонить с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске (8-8142)-79-59-14. // Фото «Петрозаводск говорит»