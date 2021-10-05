Жителям Карелии расскажут о ценах и тарифах

7 октября госкомитет по ценам и тарифам проведет горячую линию для жителей Карелии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие будет посвящено вопросам, связанным с государственным регулированием цен и тарифов в регионе. Жители республики смогут получить компетентную консультацию специалистов и руководителей госкомитета.

Все желающие могут звонить с 17 до 18 часов по телефону в Петрозаводске (814 2) 77-79-49. Фото pixabay.com/jarmoluk