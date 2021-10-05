Поздравлять учителей в этом году будут с понедельника по воскресенье

День учителя в России в этом году отмечают с понедельника по воскресенье. С 4 по 10 октября в крупных российских городах пройдут мероприятия, посвященные профессии педагога: выставки, конкурсы, форумы и сессии. 9 октября начнется Всероссийский форум классных руководителей. А 10 октября Министр просвещения Сергей Кравцов проведет Всероссийский экспертный педагогический совет, в этот день также будет подписан меморандум о развитии и поддержке классного руководства. Завершит день праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце.

В Карелии профессиональный праздник отмечают более шести тысяч учителей. Накануне – в понедельник 4 октября – в Музтеатре педагогам вручили грамоты, благодарственные письма, премии, сертификаты на выплаты единовременного вознаграждения для молодых специалистов и государственные награды.

Особого уважения достойны педагогические династии, их в Карелии более 30. Например, в династии Ремезовых – Злобиных – Владимировых из Пудожского района 7 педагогов, среди которых учителя математики, физики, английского языка, истории, обществознания и начальных классов. Общий преподавательский стаж этой семьи – 192 года!

– написал Глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Впрочем, чтобы добиться успеха не обязательно быть представителем династии. Учитель русского языка и литературы петрозаводской школы № 10 Наталья Артемьева с детства хотела быть только учителем. А в этом году отмечает «педагогическое совершеннолетие» – 21 год работы. Летом она выпустила 11 класс, в котором 8 учеников из 27 получили медали – 6 золотых и 2 серебряных.

Главное – мотивировать учеников на знания и успех. Действительно, это очень приятно, когда ты заканчиваешь школу на все пятерки или с двумя четверками. Просто я им сказала: все в ваших руках, вы сможете! И они смогли, порадовали меня и родителей. И для меня – это большая награда и большой подарок от ребят!

– говорит Наталья Викторовна.