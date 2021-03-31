Жителям Карелии расскажут о ценах и тарифах

1 апреля государственный комитет Карелии по ценам и тарифам проведет традиционную горячую линию. Она проводится в первый четверг каждого месяца, сообщает пресс-служба ведомства.

В этот день с 17 до 18 часов жители республики смогут получить компетентную консультацию руководителей и специалистов госкомитета.

Свои вопросы, связанные с государственным регулированием цен и тарифов, все желающие смогут задать по телефону в Петрозаводске (814 2) 77-79-49. Фото vr-vyksa.ru