В Карелии стартовал отбор детей для бесплатного отдыха в «Артеке»

В Карелии стартовал отбор детей для бесплатной поездки в «Артек». Смена №6 примет 19 ребят из нашей республики. Она начнет работу 15-16 мая и завершит 4-5 июня, сообщает пресс-служба министерства образования и спорта РК.

Для участия в конкурсе желающим нужно зарегистрироваться на сайте, достоверно заполнить профиль и загрузить в систему достижения ребенка. Контактное лицо - Чубиева Инна Васильевна, начальник отдела организации детского отдыха ГБОУ РК «Центр диагностики и консультирования», e-mail: oodo.cdk@mail.ru, тел. 8(8142) 76-29-61.

Путевки предоставляются бесплатно. Родителям детей нужно будет оплатить только проезд к месту отдыха, а также питание, страхование и сопровождение в пути следования. Фото we18.ru