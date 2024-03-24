Жителям Карелии предложили зажечь свечи в своих окнах

Вечером в день национального траура, 24 марта, жителям Карелии предложили зажечь свечу в окне своего дома в память о жертвах теракта в Москве.

Акция запланирована на 21 час, стало известно из официальных источников. В этот момент также пройдет минута молчания в память о погибших.

По последним данным, жертвами террористической атаки на «Крокус Сити Холл» стали 133 человека. Больше 150 ранены. // Фото: unsplash.com / Caleb Hernandez Belmonte