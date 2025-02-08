Жителям Карелии откорректировали начисления за электроэнергию

Энергетики продолжают пересчитывать плату за январь всем абонентам, которые были ошибочно отнесены к самому дорогому 3 диапазону.

Как сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов, перерасчет уже сделан абонентам «ТНС-энерго», чьи дома оборудованы электрокотлами и электроплитами. В новых квитанциях плата начислена, исходя из повышенных диапазонов: 1 – до 3900 кВт (вместо 1240), 2 – до 6000 кВт (вместо 1920), 3 – свыше 6000 кВт. Это позволило вывести из самого дорогого 3-го диапазона более 6000 домов. Сейчас идет устранение ошибок по отнесению ко 2 диапазону домов, потребляющих менее 3900 кВт.

- Компания «Энергокомфорт» по нашей повторной настоятельной рекомендации произведет корректировку счетов по домам с электроплитами и электрокотлами, которые ошибочно посчитаны, исходя из 1 диапазона до 1240 кВт (без электроплит и электрокотлов) или до 1920 (с электроплитами, но без котлов),

- сообщил министр.

Новые квитанции появятся в личных кабинетах абонентов в течение следующей недели, либо, при наличии обращения, будут направлены по электронной почте.

Напомним, владельцы домов получили январские счета за электричество с суммами, которые заметно превышали прошлогодние ежемесячные начисления. Повышение, прежде всего, коснулось домов, оборудованных электроплитами и электрокотлами, владельцы которых не предоставили энергетикам информацию о наличии такого оборудования. Также плата за электроэнергию повысилась для домов, официально не введенных в эксплуатацию.

По поручению Главы республики Артура Парфенчикова, министр строительства Карелии Виктор Россыпнов провел совещание с энергетиками, на котором было принято решение о перерасчете платы по повышенным диапазонам, которые применяются для домов с электроотоплением и электроплитами. Такой порядок начислений сохранится до июня. За это время собственникам домов необходимо предоставить в энергосбытовые компании документы о наличии электроотопительных установок и электроплит. Министерство строительства совместно с энергетиками разрабатывает упрощенный порядок приема документов. Он будет опубликован на следующей неделе.

Кроме того, республика обратится в Правительство РФ с просьбой о применении механизма, позволяющего изменить границы диапазонов.

- По поручению Главы республики подготовлено обращение на федеральный уровень с вопросом о повышении для Карелии диапазонов. Ждем результат, - сообщил Виктор Россыпнов.

Речь идет о коэффициенте 1,8, который закон позволяет применять в регионах с низким уровнем газификации. В Карелии уровень газификации выше 5%, однако из 18 районов газифицированы только 5. Поэтому Глава республики поручил внести на федеральный уровень предложение применить коэффициент к негазифицированным районам и населенным пунктам. // фото unsplash.com