Жителям Карелии обещают очень теплый вторник
В карельском Гидрометцентре рассказали о погоде во вторник. 11 мая в Петрозаводске облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +8, +10. Днем потеплеет до +19, +21. Атмосферное давление будет слабо расти.
В Карелии облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь, на севере с мокрым снегом, днем местами на севере небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +5, +10, на севере 0, +5. Днем +17, +22, местами у водоемов +9, +14.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +10, днем +18;
В Кондопоге ночью +8, днем +21;
В Медвежьегорске ночью +8, днем +20;
В Олонце ночью +7, днем +21;
В Пудоже ночью +7, днем +22;
В Сегеже ночью +9, днем +20;
В Сортавале ночью +5, днем +16;
В Суоярви ночью +7, днем +19. (фото orchardo.ru)