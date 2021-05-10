Жителям Карелии обещают очень теплый вторник

В карельском Гидрометцентре рассказали о погоде во вторник. 11 мая в Петрозаводске облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +8, +10. Днем потеплеет до +19, +21. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь, на севере с мокрым снегом, днем местами на севере небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +5, +10, на севере 0, +5. Днем +17, +22, местами у водоемов +9, +14.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +10, днем +18;

В Кондопоге ночью +8, днем +21;

В Медвежьегорске ночью +8, днем +20;

В Олонце ночью +7, днем +21;

В Пудоже ночью +7, днем +22;

В Сегеже ночью +9, днем +20;

В Сортавале ночью +5, днем +16;

В Суоярви ночью +7, днем +19. (фото orchardo.ru)