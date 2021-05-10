Синоптики обещают небольшой дождь в Карелии в начале недели

По прогнозу карельского Гидрометцентра, в Петрозаводске облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем с порывами. Температура воздуха днем +10, +12.

В Карелии облачно с прояснениями. Днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха днем +6, +11, местами до +16.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +9;

В Кондопоге днем +12;

В Медвежьегорске днем +11;

В Олонце днем +12;

В Пудоже днем +14;

В Сегеже днем +10;

В Сортавале днем +10;

В Суоярви днем +10. (фото rossaprimavera.ru)