07 марта 2023, 07:00
Жителям Карелии и Петрозаводска обещают снег и небольшой минус
Синоптики рассказали о погоде 7 марта
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениям, небольшой снег, на дорогах гололедица, сообщили в карельском гидрометцентре. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха -2, -4.
В Карелии облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха -2, -7, на севере местами до -12.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -9;
В Кондопоге днем -3;
В Медвежьегорске, Сортавале, Суоярви днем -5;
В Олонце днем -4;
В Пудоже днем -2;
В Сегеже днем -6;
В Сортавале ночью -13, днем -5. фото «Петрозаводск говорит»