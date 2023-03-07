Жителям Карелии и Петрозаводска обещают снег и небольшой минус

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениям, небольшой снег, на дорогах гололедица, сообщили в карельском гидрометцентре. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха -2, -4.

В Карелии облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха -2, -7, на севере местами до -12.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем -9;

В Кондопоге днем -3;

В Медвежьегорске, Сортавале, Суоярви днем -5;

В Олонце днем -4;

В Пудоже днем -2;

В Сегеже днем -6;

В Сортавале ночью -13, днем -5. фото «Петрозаводск говорит»