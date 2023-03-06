Мороз усилится ночью в Карелии, а днем будет вполне комфортно

Во вторник в Петрозаводске будет облачно с прояснениям, пойдет небольшой снег. На дорогах гололедица, рассказали в региональном гидрометцентре. Ветер южных направлений слабый. Температура воздуха ночью -9, -11, днем -2, -4. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии также облачно с прояснениями. В большинстве районов прогнозируют небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -9, -14, по северным районам -15, -20, при прояснениях -23, -28, днем -2, -7, на севере местами до -12.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -25, днем -9;

В Кондопоге ночью -17, днем -3;

В Медвежьегорске ночью -20, днем -5;

В Олонце ночью -16, днем -4;

В Пудоже ночью -16, днем -2;

В Сегеже ночью -19, днем -6;

В Сортавале ночью -13, днем -5;

В Суоярви ночью -19, днем -5.

ГИБДД ранее обратилась к автомобилистам. Из-за гололеда, снежных заносов и снегопада условия езды по дорогам региона могут опять осложниться. // фото «Петрозаводск говорит»