Жителя Мурманской области будут судить за угрозы Парфенчикову

50-летнего жителя города Полярные Зори в Мурманской области будут судить после его угроз в адрес главы Карелии. Северянину инкриминируют угрозу убийством. Прокуратура направила уголовное дело на рассмотрение в суд, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Инцидент произошел 12 сентября 2021 года. Мужчина в тот момент был пьян и находился в родном городе. Ему не понравились антиковидные меры, введенные в период пандемии.

Свое недовольство он высказал в сообщении, которое отправил на официальную страницу Артура Парфенчикова в соцсети «ВКонтакте». Письмо содержало угрозы убийством, также в обращении мужчина требовал разрешить увеселительным заведениям работать ночью.

Дело рассмотрит мировой суд. Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы. // фото unsplash.com