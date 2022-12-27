27 декабря 2022, 18:58
Происшествия

Легковой автомобиль протаранил «скорую» в центре Петрозаводска

От удара карета скорой медицинской помощи качнулась. Момент аварии попал на видео

Сегодня вечером на площади Гагарина в Петрозаводске произошла авария с участием легкового автомобиля и машины «скорой помощи». На аварию обратил внимание dtpptz.ru.

Автомобиль «скорой» двигался со стороны Шотмана с включенными проблесковыми маячками, объезжая автомобили по встречке. В крайнем левом ряду автомобили притормозили для пропуска «скорой», но машина в среднем ряду выехала на перекресток. Произошло столкновение.

От удара карета «скорой» качнулась. Инцидент запечатлела камера наблюдения CityLink.

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