27 декабря 2022, 18:58
Легковой автомобиль протаранил «скорую» в центре Петрозаводска
От удара карета скорой медицинской помощи качнулась. Момент аварии попал на видео
Сегодня вечером на площади Гагарина в Петрозаводске произошла авария с участием легкового автомобиля и машины «скорой помощи». На аварию обратил внимание dtpptz.ru.
Автомобиль «скорой» двигался со стороны Шотмана с включенными проблесковыми маячками, объезжая автомобили по встречке. В крайнем левом ряду автомобили притормозили для пропуска «скорой», но машина в среднем ряду выехала на перекресток. Произошло столкновение.
От удара карета «скорой» качнулась. Инцидент запечатлела камера наблюдения CityLink.