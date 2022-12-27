Мошенники придумали новую уловку для кражи доступа к приложению банка

В последний месяц 2022 года аферисты стали намного активнее в мессенджерах и социальных сетях. Чаще всего жулики использовали для связи с жертвами мессенджер WhatsApp, также возросло число сообщений через Telegram, звонки через Viber наоборот снизились.

Мошенники стали использовать новую схему для получения доступа к банковским приложениям. О новой уловке россиян предупредили специалисты ВТБ. Злоумышленники от лица финансовой организации связываются с пользователями, просят обновить приложение, после чего просят передать им данные из смс для входа в личный кабинет.

Среди самых частых тем, которые затрагивают злоумышленники, оформление заявки на кредит, смена номера телефона и подозрительная операция. Мошенники могут также попросить установить новое приложение на смартфон якобы для проверки работы банковского приложения.

Россиян призывают не доверять неизвестным, которые представляются сотрудниками органов власти или банков в телефонной беседе. Точную информацию о продуктах и условиях обслуживаниях всегда можно узнать в банке. // фото freepik.com