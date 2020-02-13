Жителя Карелии осудили за картинки и фотографии во «ВКонтакте»

Жителя Сортавалы, 1998 года рождения, осудили за картинки с нацистской символикой. Молодой человек разместил на своей странице во «ВКонтакте» графические изображения и фотографии, публично демонстрирующие нацистскую атрибутику и символику. Публикации оказались доступны для просмотра неограниченному числу пользователей.

По сообщению пресс-службы пограничного управления ФСБ по Карелии, сегодня, 13 февраля, вступило в силу постановление Сортавальского городского суда в отношении местного жителя. Он был осужден за административное правонарушение по статье «пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». За совершенное деяние ему назначен штраф.

Отмечается, что суд учел то, что молодой человек признал вину, раскаялся и удалил материалы со страницы в соцсети.