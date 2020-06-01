Жителя Карелии осудили на 12 лет колонии за жестокое убийство брата

34-летнего жителя Кеми осудили за убийство брата. Как было установлено, преступление было совершено в рождественскую ночь. Четверо мужчин собрались в одной из квартир города, чтобы отпраздновать.

Между двумя подвыпившими мужчинами вспыхнула ссора из-за того, что старший брат десять лет назад избил отца, вследствие чего тот умер. В ходе конфликта старший брат пошел на кухню за ножом. Один из гостей пытался его остановить, за что сам получил удар в грудь.

Сидевшему в кресле младшему брату досталось не менее 27 ножевых ранений. От полученных повреждений молодой человек умер до приезда медиков, рассказали в прокуратуре. Мужчина сознался в содеянном и раскаялся.

Суд признал его виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью и убийстве. Жителя Карелии приговорили к 12 годам колонии особого режима.