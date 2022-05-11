Жителя Карелии не пустили на отдых в Болгарию, развернув на границе

С жителя Олонецкого района должны были взыскать по исполнительному листу 130 тысяч рублей. Поскольку должник не платил, приставы ограничили ему выезд за пределы страны, сообщили в УФССП РФ по РК.

Когда неплательщик решил отдохнуть в Болгарии, он не смог пересечь границу. Его развернули на таможне. Мужчина обратился в суд и пожаловался на пристава.

Он указал в заявлении, что долг удерживали с его единственного дохода, а о запрете выезда за границу его в известность не поставили. Но Верховный суд РК апелляцию отклонил.

Дело в том, что уведомление о запрете выезда направили в личный кабинет должника на Госуслугах. Поэтому суд решил, что его уведомили надлежащим образом. // Фото: r42.fssp.gov.ru