Карельские спасатели помогли отстоять поселок под Курганом

Пожар, который охватил 4 тысячи гектаров леса в Курганской области, помогли потушить десантники–пожарные Карельского центра охраны лесов. Они боролись с огнем 10 мая вместе со сводными группами пожаротушения, сообщили в Минприроды РК.

Общими усилиями удалось отстоять поселок Чистопрудный, который находится в Кетовском районе. В данный момент ликвидируют огонь на площади 1,5 тысячи гектаров.

Тушение осложняет сильный ветер и сухая подстилка в лесу. Порывы достигают 30 метров в секунду. Бороться с огнем сложнее, чем в прошлом году в Карелии. Там не было столь сухой лесной подстилки, говорят пожарные. Они признаются, что таких возгораний не видели.

Десантники применяют технологию встречного отжига от искусственно созданных минерализованных полос, чтобы окольцевать пожар. При встрече двух огней – природного и встречного отжига - пожар теряет свою силу. Ликвидировать возгорания помогают воздушные суда.

Напомним, первые десантники-пожарные из Карелии отправились в Курганскую область 6 мая, потом еще группу направили 8 мая. // Фото: Минприроды Карелии