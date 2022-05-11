Организация движения опять изменилась на выезде из Петрозаводска

Из-за ремонта дорожной сети с 11 мая изменилась организация движения на выезде из карельской столицы. В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали, что поворачивать на родник со стороны города запрещено.

Налево с Лесного проспекта на Суоярвское шоссе можно поворачивать только с одной полосы.

То есть нельзя поворачивать не только на родник со стороны Петрозаводска, но и налево на Сулажгору со стороны СКЗ.

На Суоярвском шоссе, на участке от Лесного проспекта до Пряжинского шоссе, организовано двухстороннее движение по двум из четырех имеющихся полос. // Фото: ГИБДД Петрозаводска