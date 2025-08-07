Жительницу Карелии с полкило наркотиков поймали в Ленобласти

Жительнице Карелии придется отвечать в суде за наркотики. Год назад она попалась в Ленинградской области с партией мефедрона.

Задержанной вменяют покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере и легализацию доходов, полученных незаконно.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что в августе 2024 года женщина расфасовала 505 граммов запрещенного вещества на более мелкие части. Наркотики они планировала сбыть на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По версии следователей, более 120 тысяч рублей, заработанных незаконно, она конвертировала в криптовалюту.

Жительницу Карелии вместе со свертками задержали на перегоне железнодорожных станций Тосно ‑ Новолисино в Ленинградской области. Наркотики изъяли. Дело рассмотрит в Тосненский суд. © «Петрозаводск говорит»