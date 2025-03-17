Жительнице аварийного дома пересчитали плату за электроэнергию

Очередную ошибку в начислениях платы за коммунальный ресурс установили в Петрозаводске. Ресурсоснабжающая организация начисляла платеж исходя из показаний прибора учета, а должна была рассчитывать по нормативу. Такой порядок установлен для аварийных домов.

С просьбой проверить корректность начислений в жилищный надзор обратилась жительница аварийного и подлежащего сносу дома на улице Машезерская.

В итоге женщине был сделан перерасчет платы за коммунальную услугу по электроснабжению с марта 2022 года по февраль 2025 года. Сумма перерасчета составила 42 846 рублей.

В госкомитете напомнили, что после проверок суммы начислений могут как уменьшаться, так и увеличиваться. Размер платы зависит от количества зарегистрированных жильцов в квартире.