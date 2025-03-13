Ошибки выявили при начислении платы за свет в аварийном доме

Жительница аварийного дома в Петрозаводске попросила специалистов жилищного надзора проверить корректность начисления платы за электроэнергию. Счет ей выставляли, исходя из показаний индивидуального прибора учета.

Проверка подтвердила, что ресурсоснабжающая организация ошибочно рассчитывала плату по показаниям счетчика, а должна была по нормативу, как того требует законодательство в отношении аварийных домов.

Жилищный надзор выдал предписание о корректировки платы с января 2022 года по декабрь 2024 года. Организация частично исполнила предписание, пересчитав сумму с января 2022 года по март 2024 года. Начисления составили 15 тысяч 48 рублей.

Жителям Карелии напомнили, что в связи с изменениями в жилищном законодательстве вопрос о перерасчете платы за период с апреля по декабрь 2024 года рассматривают в суде.