В отдаленных районах Петрозаводска с нетерпением ждут тротуаров

Городские власти анонсировали трехлетнюю программу ремонта тротуаров, она должна охватить все районы столицы Карелии. Сколько денег потребуется на эти работы, в мэрии не назвали, даже примерные суммы.

Отремонтировать уже обещают тротуары на Кукковке, в частности, на Парфенова, Торнева и Мончегорской, а также в Октябрьском районе - от Ленинградской до Московской улицы, от Октябрьского проспекта до набережной Варкауса, кроме нескольких участков.

Весь список объектов для ремонта все еще составляют и дополняют. Сити-менеджер Инна Колыхматова заявила, что в первую очередь в этом вопросе ориентируются на обращения петрозаводчан. К работам приступят, как только начнется дорожно-строительный сезон.

Вместе с тем в некоторых районах, особенно отдаленных, тротуаров ждут с нетерпением. В 2017 году прокуратура города судилась с администрацией Петрозаводска и выиграла. Мэрию обязали обустроить пешеходные дорожки и тротуары на 20 улицах, причем доводы об отсутствии денег – не аргумент для оправдания бездействия.

В иск были включены улицы Рабочая, Соломенская, Соломенское шоссе в Соломенном, Шуйское шоссе, улицы Транспортная, Сулажгорская и Ветеринарный переулок в Сулажгоре, улицы Олонецкая, Ватутина и Пархоменко на Перевалке, Вытегорское шоссе, улицы Ульянова, Ломоносова и Мончегорская на Старой Кукковке, Лыжная на Кукковке, Ключевское шоссе, улица Онежской флотилии на Ключевой и улицы Краснодонцев, Калевалы и Сорокская в районе Октябрьского проспекта.

В паблике «Новая Сулажгора» сообщается, что, несмотря на штрафы, требования приставов, предоставление отсрочки, работы на этих улицах так и не начинались. Хотя одна улица из «списка» прокуратуры 2017 года все же попала в анонсированную мэрией программу – Мончегорская. Возможно, мы увидим и другие улицы из этого перечня.